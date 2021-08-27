  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yolcu minibüsü kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu minibüsü kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan kritik yüz yüze eğitim uyarısı
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin canlı yayında mide bulandıran olay
Yunan sahil güvenlik botu Türk balıkçı teknesini kurşunladı
Türkiye'nin Caretta Caretta sahilinde 5 yıldızlı katliam
Erdoğan'a ''trol gibi konuşmuş'' tepkisi
4 terörist etkisiz hale getirildi
Motosiklet sürücüsü şoke etti
Restoranda dehşet! Garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı
İstanbul Boğazı'ndaki yarışta profesyonel yüzücüyü itfaiye kurtardı