Yolcu minibüsü kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

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