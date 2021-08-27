Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu minibüsü kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var Yolcu minibüsü kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var 27 Ağustos 2021 Cuma Saat: 22:25 Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61293c207a0ba44be23a6193" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan kritik yüz yüze eğitim uyarısı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin canlı yayında mide bulandıran olay Yunan sahil güvenlik botu Türk balıkçı teknesini kurşunladı Türkiye'nin Caretta Caretta sahilinde 5 yıldızlı katliam Erdoğan'a ''trol gibi konuşmuş'' tepkisi 4 terörist etkisiz hale getirildi Motosiklet sürücüsü şoke etti Restoranda dehşet! Garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı İstanbul Boğazı'ndaki yarışta profesyonel yüzücüyü itfaiye kurtardı