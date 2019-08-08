Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı
08 Ağustos 2019 23:55
Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı
Siirt’tin Pervari ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü Dolusalkım köyünde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Zorlu arazi şartları nedeniyle yaralılar güçlükle araçtan...