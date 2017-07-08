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  3. 08 Temmuz 2017 11:50

Yolcu minibüsüyle seyahat eden şahıslar gözaltına alındı...

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınan uyuşturucu taciri düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şahsın, şüphe çekmemek için yolcu minibüsü ile seyahat ettiği belirlendi.

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