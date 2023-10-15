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Yolcu otobüs devrildi; ölü ve yaralılar var

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Sivas'în Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, 7 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

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