Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu otobüs devrildi; ölü ve yaralılar var Yolcu otobüs devrildi; ölü ve yaralılar var 15 Ekim 2023 Pazar Saat: 12:45 Güncelleme: 15 Ekim 2023 Pazar 12:45 Sivas'în Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, 7 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652bb4b746a228522938e587" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da zemini kayan apartman mühürlendi Bel çantalı düzenekle akıl almaz kredi kartı hırsızlığı kamerada Aşiret düğününde takı şov! Yağmur gibi yağdı 2 terörist daha etkisiz hale getirildi Fethiye, kuvvetli yağış sonrasında sular altında kaldı Hamas’tan İsrail’e denizden sızma girişimi anı kamerada Gökyüzünde halkalı Güneş tutulması şöleni İsrail bomba yağdırdı! 100'den fazla hedef vuruldu Yabancı uyruklu bir kişi evini ateşe verdi: 19 kişi mahsur kaldı