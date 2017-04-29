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  3. 29 Nisan 2017 09:50

Yolcu otobüsleri alev alev yandı!

Bursa'da park halinde bulunan 6 yolcu otobüsü alev alev yandı.

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Otomobil fiyatına bıçak
Otomobil fiyatına bıçak
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Üst geçidi ateşe verdiler
Üst geçidi ateşe verdiler
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Otomobil yayalara çarptı: 2 kadın yaralandı
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10 metrelik yükseklikten düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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