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  3. 12 Temmuz 2017 12:15

Yolcu, otobüsteki Türk Bayrağını indirmeye kalktı

İstanbul'a seyir halindeki otobüste bir yolcu ön camda bulunan Türk Bayrağını indirmek istedi.

Video Galeri
O anlar kamerada
O anlar kamerada
Video Galeri
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Başbakan Yıldırım, 1 dolara, göğüslerindeki bayrağı, inançlarını sattılar
Video Galeri
249 demokrasi şehidi için 249 keklik doğaya bırakıldı
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Video Galeri
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Video Galeri
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Polis toprağın altından uyuşturucu çıkardı
Video Galeri
Sıcaktan bunalan köpeğin fıskiye ile imtihanı
Sıcaktan bunalan köpeğin fıskiye ile imtihanı