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  3. 10 Temmuz 2017 15:15

Yolcu otobüsü alev alev yandı!

Isparta Antalya Dereboğazı yolunun 80’inci kilometresinde Kargı Tüneli mevkiinde seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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