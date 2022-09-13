Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu otobüsü alev alev yandı Yolcu otobüsü alev alev yandı 13 Eylül 2022 Salı Saat: 07:30 Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632007581d0f7966f0168953" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Milli sporcu Burhan Akbudak dünya şampiyonu oldu Köyceğiz'de bozayı sürprizi! İlk defa görüntülendi BTP lideri Hüseyin Baş: Lazım olan, Cumhurbaşkanı'nın görevden affı Suriyeliler diş teknisyenini bıçakladı Togg göklere yükseldi! Heyecanlandıran paylaşım Arda Turan futbola veda etti Muhabire canlı yayında dayak kamerada Azmin zaferi nedir diye sorarlarsa onu gösterin! Doğuştan bir kolu ve 2 bacağı yok ama... İzmir'de rekor kıran Tarkan'dan konserinden kazandığı para ile bakın ne yapacak