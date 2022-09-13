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Yolcu otobüsü alev alev yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

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