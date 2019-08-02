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  3. 02 Ağustos 2019 14:45

Yolcu otobüsü alev topuna döndü

Balıkesir’de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor. (İHA)

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Balıkesir’de otobüs yangını: 5 ölü
Balıkesir’de otobüs yangını: 5 ölü
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