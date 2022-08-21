Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu otobüsü alev topuna döndü Yolcu otobüsü alev topuna döndü 21 Ağustos 2022 Pazar Saat: 14:30 Muğla’da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. 38 yolcu tahliye edilirken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6302174b66117d335e1c6f73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 6'lı masadan ortak paylaşım Siz misiniz çevreyi rahatsız eden! 3 kişiyi tek başına dövdü ''Kral çıplak'' çıkışı olay olmuştu! Arınç'tan dikkat çeken sözler Bir gazetecinin en zor anları... Gaziantep'teki kazada mesai arkadaşını kaybetti Ümit Özdağ bombayı patlattı: ''1,5 milyon Suriyeliye vatandaşlık verildi'' İstanbul'da yine bir yabancı uyruklu çıplak kabusu Banka hesabına para yağınca ne yapacağını şaşırdı! Yüzde 300 zam isteyen ev sahibinin oyunu pes dedirtti İstanbul'da korkunç olay: Engelli vatandaşı ezip, öldürüp, kaçtı