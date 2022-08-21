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Yolcu otobüsü alev topuna döndü

Muğla’da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. 38 yolcu tahliye edilirken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

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