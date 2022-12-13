Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu otobüsü alev topuna döndü, yolcular canlarını zor kurtardı Yolcu otobüsü alev topuna döndü, yolcular canlarını zor kurtardı 13 Aralık 2022 Salı Saat: 19:15 Güncelleme: 13 Aralık 2022 Salı 19:15 Karabük’ün Eskipazar ilçesinde Kamil Koç firmasına ait otobüs alev aldı. Yolcuların hızla tahliye edildiği yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6398a516085d4a61996526f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT için yeni tarih Bunu söyleyen bir kadın: ''Kadınları işe almayı tercih etmem, evlenirler, çocukları olur'' İzmir sular altında! Arabalar yolda suya gömüldü Mavi Vatan'ın bekçisi İDA'lar göreve hazır! İklim aktivistinden olaylı eylem! Polis zor kurtardı İstanbul sahillerinde önce kızıl yosun, şimdi de çöp dağları! Timsah bakıcısına saldırdı! Korku dolu anlar kamerada Polis tek tek durdurup kontrol etti! Bin 152 TL cezası var Trafikte kaza yapan 2 kadın birbirinin üstüne yürüdü