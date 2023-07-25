Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu otobüsü araziye daldı: Yaralılar var! Yolcu otobüsü araziye daldı: Yaralılar var! 25 Temmuz 2023 Salı Saat: 10:00 Güncelleme: 25 Temmuz 2023 Salı 10:00 Bolu'nun Gerede ilçesinde yolcu otobüsünün yol kenarındaki araziye dalması sonucu 14 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64bf7319ae0fd774ca409fb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da 3 katlı bina çöktü Adana'da büyük deprem! Çevre iller de sarısıldı Orman yangını evlere sıçradı; 14 ev kül oldu! İnfial yaratan skandal sonrası İstanbul'daki o bakımevi tahliye edildi ''Ne bakıyorsun'' tartışmasında 2 gün sonra gelip terör estirdiler! Taciz zanlısına meydan dayağı! Polis ateş açmak zorunda kaldı Bir ''kiraya zam'' cinayeti daha: 1 ölü, 2 yaralı var! Antalya alevlere teslim oldu! Kemer'de orman yangını Kuzey Irak'ta bir asker şehit oldu