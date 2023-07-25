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Yolcu otobüsü araziye daldı: Yaralılar var!

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Bolu'nun Gerede ilçesinde yolcu otobüsünün yol kenarındaki araziye dalması sonucu 14 kişi yaralandı.

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