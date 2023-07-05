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Yolcu otobüsü bariyerlerde asılı kaldı

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İstanbul Ümraniye'de yolcu otobüsü refüje çarptı. Bariyerlerin üzerinde kalan otobüste şoför yaralandı.

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