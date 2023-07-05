Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu otobüsü bariyerlerde asılı kaldı Yolcu otobüsü bariyerlerde asılı kaldı 05 Temmuz 2023 Çarşamba Saat: 15:35 Güncelleme: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 15:35 İstanbul Ümraniye'de yolcu otobüsü refüje çarptı. Bariyerlerin üzerinde kalan otobüste şoför yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a5638ec73c6458667cdc13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 19 yıldır kesmediği bıyıklarının uzunluğu 1 metreyi aştı 30 yıl sonra köylerine dönüp tarıma başladılar Sular yükseldi, Batık Şehir kayboldu Antalya açıklarında ölü yunus bulundu Dikkat! Türkiye'de kene vakaları artışa geçti Büyük umutlarla aldığı yeni ev kabusu oldu Adana'da ''sıradan'' bir gün... Bu görüntü olay oldu! İstanbul'da güpe gündüz kadına şiddet kamerada! Memur maaş zammı ile seyyanen zam açıklandı