Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu otobüsü devrildi: 1’i bebek 5 ölü, 23 yaralı Yolcu otobüsü devrildi: 1’i bebek 5 ölü, 23 yaralı 07 Ocak 2023 Cumartesi Saat: 09:30 Diyarbakır’da özel bir firmaya ait şehirlerarası otobüs devrildi. İlk belirlemelere göre; şoför ile birlikte 29 yolcusu olan otobüste 1’i bebek 5 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63b91184fc28af47df7a23c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Müge Anlı'daki iddialar kan dondurmuştu; Sinan S. gözaltında! Market sapığı kamerada! İğrenç taciz! O illerimiz yeni güne karlar altında uyandı! Elazığın merkezine mevsimin ilk karı yağdı Erzincan ve Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisi artırdı Konserde taciz anı kamerada Sabiha Gökçen Havaalanı'nda tavşan kazası Sibirya soğukları o şehrimizi esir aldı! Göl bile dondu Kılıçdaroğlu: ''İmamoğlu’nun kılını dahi teslim etmeyiz''