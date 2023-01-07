Yolcu otobüsü devrildi: 1’i bebek 5 ölü, 23 yaralı

Diyarbakır’da özel bir firmaya ait şehirlerarası otobüs devrildi. İlk belirlemelere göre; şoför ile birlikte 29 yolcusu olan otobüste 1’i bebek 5 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

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