Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu otobüsü evin bahçesine daldı! Şoke eden kaza kamerada Yolcu otobüsü evin bahçesine daldı! Şoke eden kaza kamerada 10 Mart 2024 Pazar Saat: 18:25 Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolcu otobüsü yol kenarındaki evin bahçesine girdi. Yaralananın olmadığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65edd0ed1a21a6c7d40c5653" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da deprem! Çevre illerde de hissedildi Murat Kurum: ''İstanbul'da 1 Nisan'da kentsel dönüşüme başlayacağız' Erdoğan'dan ''Mazlum'' ve ''Küçük enişte'' çıkışı Belediye başkan adayından rakibine çirkin sözler: ''Kızım az kendine gel ya'' Güzellik merkezinde ''topuklu ayakkabı'' dayağı! Kadına kabusu yaşattı Sanal alemde yeni tehdit: Yapay zekayla ''çıplak'' şantaj! Mağdur sayısı artıyor İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu 4 ilde Mahzen operasyonu: Suç örgütü çökertildi! İstanbul'da 11 katlı rezidansta yangın paniği