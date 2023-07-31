  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yolcu otobüsü faciasında can kaybı yükseldi

Yolcu otobüsü faciasında can kaybı yükseldi

Güncelleme:

Kars'ta yolcu otobüsünün viyadükten uçması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türkiye'ye ilk 6 ayda gelen turist sayısı açıklandı
Orman yangınları sonrası Çanakkale'den geriye bu acı görüntü kaldı
Binlerce antikayı evine sığdıramayınca...
İstanbul'da ''çakarlı'' şehir teröristleri kamerada! Kurşun yağdırdılar
Korsanların Türkiye'deki gizli koyuna turist akını
Güneş'te dev patlama! Dünya'nın tam 20 katı
Güneş'te dev patlama! Dünya'nın tam 20 katı
Elazığ’daki kalıcı konutların son hali görüntülendi
İstanbul'da 17 katlı iş merkezinde yangın paniği