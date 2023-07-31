Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu otobüsü faciasında can kaybı yükseldi Yolcu otobüsü faciasında can kaybı yükseldi 31 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 12:25 Güncelleme: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 12:25 Kars'ta yolcu otobüsünün viyadükten uçması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c77e130b91ce514d55f9fb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'ye ilk 6 ayda gelen turist sayısı açıklandı Orman yangınları sonrası Çanakkale'den geriye bu acı görüntü kaldı Binlerce antikayı evine sığdıramayınca... İstanbul'da ''çakarlı'' şehir teröristleri kamerada! Kurşun yağdırdılar Korsanların Türkiye'deki gizli koyuna turist akını Güneş'te dev patlama! Dünya'nın tam 20 katı Güneş'te dev patlama! Dünya'nın tam 20 katı Elazığ’daki kalıcı konutların son hali görüntülendi İstanbul'da 17 katlı iş merkezinde yangın paniği