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  3. 01 Ağustos 2017 08:15

Yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı : 1i ağır 3 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

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