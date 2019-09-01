Yolcu otobüsü ile tur otobüsü çarpıştı: 4’ü turist 13 yaralı
01 Eylül 2019 22:25
Yolcu otobüsü ile tur otobüsü çarpıştı: 4’ü turist 13 yaralı
Antalya’da yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü turist 13 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle D400 kara yolu bir süre trafiğe kapandı. Kaza, bugün saat 20.25 sıralarında Antalya-Manavgat D-400 kara yolu Evrenseki Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ozan Atilla A. idaresindeki 35 PK 130 plakalı yolcu otobüsü ile Yaşar Y....