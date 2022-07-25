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Yolcu otobüsü küle döndü

Kırıkkale-Kırşehir yolunda seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı.

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