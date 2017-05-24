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  3. 24 Mayıs 2017 16:45

Yolcu otobüsü otomobile böyle çarptı

Adıyaman’da otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, yolcu otobüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı öğrenildi.

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PERYÖN İnsan Yönetimi Ödülleri sahiplerini buldu
PERYÖN İnsan Yönetimi Ödülleri sahiplerini buldu
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Metrelerce yüksekte amuda kalktı
Metrelerce yüksekte amuda kalktı
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Yuvacık Barajı çevresindeki kaçak yapıları yıktırmamak için çatıya çıktılar
Yuvacık Barajı çevresindeki kaçak yapıları yıktırmamak için çatıya çıktılar
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Ramazan'da Esenler'de çeşmelerden çorba akacak
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Güvercini kurtarmak için canını hiçe saydı
Güvercini kurtarmak için canını hiçe saydı
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Kadıköydeki ünlü gece kulübünde yaşanan ilginç kaza kamerada
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