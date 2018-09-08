Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 6 ölü, 44 yaralı
08 Eylül 2018 10:10
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 6 ölü, 44 yaralı
Aksaray’da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1’i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı. Kaza, Aksaray Ankara Karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.00’de İstanbul’dan Gaziantep’e gitmek üzere 46 yolcu ve 4 mürettebat ile yola çıkan Mahmut Tuşgul (49) idaresindeki 27 PB 712 plakalı yolcu otobüsü, saat 03.45 sıralarında...