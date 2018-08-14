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  3. 14 Ağustos 2018 21:05

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Bursa Dobruca Mahallesi dağ yolunda yolcu otobüsü şarampole devrildi. Çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Kaza bölgesine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. (İHA)

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