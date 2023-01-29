Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var 29 Ocak 2023 Pazar Saat: 09:25 Güncelleme: 29 Ocak 2023 Pazar 09:25 Kayseri-Malatya karayolunda kar ve buzlanma nedeniyle yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada can pazarı yaşandı. Kazada 3 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d61150ace2bf79d92f4097" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kar geri geldi; Uludağ özüne döndü! Bunu da ilk defa gördük! Katar'dan Türkiye'ye kaçak olarak bakın ne getirdiler! Uzaklaştırma kararı yetmedi! 1.500 km'den gelip eşini vurdu İstanbul'da iğrenç tacize esnaf dayağı Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken sözler İstanbul'da korkutan patlama: 4 araç yandı Selçuk Bayraktar'a soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?’ Türkiye'de binlerce kişi dolandırıldı; çete lideri çocuk çıktı Erdoğan canlı yayında Vali'yi azarladı