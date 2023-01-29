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Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

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Kayseri-Malatya karayolunda kar ve buzlanma nedeniyle yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada can pazarı yaşandı. Kazada 3 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı.

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