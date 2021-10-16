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  4. Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı; ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı; ölü ve yaralılar var

Samsun'da, İstanbul'dan Trabzon'a giden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak 150 metreden dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

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