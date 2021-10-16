Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı; ölü ve yaralılar var

Merkez Bankası Başkanı ile görüşen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

5 yılda 600 milyonluk vurgun! Doktor ve eczacılar da işin içinde...

AK Partili isimden vatandaşın cebini yakan zamlar için tepki çeken açıklama

4 bin TL maaşla tam 2 bin eleman aranıyor! Ama...