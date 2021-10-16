Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı; ölü ve yaralılar var Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı; ölü ve yaralılar var 16 Ekim 2021 Cumartesi Saat: 09:45 Samsun'da, İstanbul'dan Trabzon'a giden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak 150 metreden dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616a750e8b3d3f5704206133" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail’de akılalmaz olay! Görüntüler sosyal medyayı salladı ''Cono Aşireti''ne şafak baskını Taksi filminden çıkmış gibi... Filmde görüp aynısını yaptı MHP'li eski vekil Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı TBMM Başkanı Şentop: ''Türkiye'de böyle bir ortama müsaade edilmez'' Merkez Bankası Başkanı ile görüşen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama Başakşehir - Beşiktaş maçından kareler Hande Sarıoğlu ''ayak okşama'' haberlerini ti'ye aldı 5 yılda 600 milyonluk vurgun! Doktor ve eczacılar da işin içinde...