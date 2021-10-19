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Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 11 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otobüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

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