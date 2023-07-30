Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu otobüsü viyadükten düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var Yolcu otobüsü viyadükten düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var 30 Temmuz 2023 Pazar Saat: 09:35 Güncelleme: 30 Temmuz 2023 Pazar 09:35 Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir yolcu otobüsü, viyadükten düştü. Kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c604acf3f6b40a2d2ee0c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Kocama baktın'' kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 5 hain öldürüldü Deprem bölgesinde yeni kabus! Risk büyüyor Kemer'deki orman yangınının küle çevirdiği alan havadan görüntülendi WhatsApp'tan gelen yabancı numaralı aramaların sırrı çözüldü Yol kenarından toplayıp, kilosunu 90 TL'ye satıyorlar İstanbul'da bıçaklı saldırgan terörü! Özel Harekat'ın operasyonu kamerada O kadar zıpladılar ki... Konserde deprem oldu! Gerçekten oldu! Hande Erçel bikinili dansıyla mest etti