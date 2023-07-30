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Yolcu otobüsü viyadükten düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir yolcu otobüsü, viyadükten düştü. Kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor.

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