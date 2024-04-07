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  4. Yolcu otobüsü yol ortasında alev topuna döndü

Yolcu otobüsü yol ortasında alev topuna döndü

İstanbul Ümraniye'de, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan yolcu otobüsü alev alev yandı.

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