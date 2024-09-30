Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu otobüsünde can pazarı: Bir anda alev topuna döndü Yolcu otobüsünde can pazarı: Bir anda alev topuna döndü 30 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 11:56 Güncelleme: 30 Eylül 2024 Pazartesi 11:56 Bursa'da 35 yolcunun bulunduğu otobüs seyir halindeyken bir anda alev aldı. Aracı yol kenarına çeken şoför, yolcuları tahliye ederken, alev alev yanan otobüs kullanılamaz hale geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fa67be69f1d7d8eb0c05c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da eski sevgili dehşeti kamerada: Kurşun yağdırdı Van Ferit Melen Havalimanı’nda yangın Kuzey Marmara Otoyolu'nun driftçi çakarlı magandaları yakalandı Kız çocuğuna toplu istismar: 18 kişinin adını verdi Çiftçi aile elektrik masrafını sıfıra indirdi: ''70 bin TL tasarruf sağladık'' İstanbul'da komşular arasında kanlı kavga: 5 yaralı var Ankara’ya metro sabotaj kamerada Marmara'nın batısında kuvvetli yağış Servet değerindeki düğün: Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı