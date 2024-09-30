  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yolcu otobüsünde can pazarı: Bir anda alev topuna döndü

Yolcu otobüsünde can pazarı: Bir anda alev topuna döndü

Güncelleme:

Bursa'da 35 yolcunun bulunduğu otobüs seyir halindeyken bir anda alev aldı. Aracı yol kenarına çeken şoför, yolcuları tahliye ederken, alev alev yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da eski sevgili dehşeti kamerada: Kurşun yağdırdı
İstanbul'da eski sevgili dehşeti kamerada: Kurşun yağdırdı
Van Ferit Melen Havalimanı’nda yangın
Van Ferit Melen Havalimanı’nda yangın
Kuzey Marmara Otoyolu'nun driftçi çakarlı magandaları yakalandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun driftçi çakarlı magandaları yakalandı
Kız çocuğuna toplu istismar: 18 kişinin adını verdi
Kız çocuğuna toplu istismar: 18 kişinin adını verdi
Çiftçi aile elektrik masrafını sıfıra indirdi: ''70 bin TL tasarruf sağladık''
Çiftçi aile elektrik masrafını sıfıra indirdi: ''70 bin TL tasarruf sağladık''
İstanbul'da komşular arasında kanlı kavga: 5 yaralı var
İstanbul'da komşular arasında kanlı kavga: 5 yaralı var
Ankara’ya metro sabotaj kamerada
Ankara’ya metro sabotaj kamerada
Marmara'nın batısında kuvvetli yağış
Marmara'nın batısında kuvvetli yağış
Servet değerindeki düğün: Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
Servet değerindeki düğün: Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı