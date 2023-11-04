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  4. Yolcu otobüsünde can pazarı! Otobüs seyir halinde alev aldı

Yolcu otobüsünde can pazarı! Otobüs seyir halinde alev aldı

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Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halinde olan bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsünde çıkan yangında otobüs hurda yığınına dönerken, yolcular kendilerini dışarı attı.

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