Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu otobüsünde can pazarı! Otobüs seyir halinde alev aldı Yolcu otobüsünde can pazarı! Otobüs seyir halinde alev aldı 04 Kasım 2023 Cumartesi Saat: 10:15 Güncelleme: 04 Kasım 2023 Cumartesi 10:15 Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halinde olan bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsünde çıkan yangında otobüs hurda yığınına dönerken, yolcular kendilerini dışarı attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6545ef8d2f30ab0dd53902b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da trafik magandası dehşeti yaşattı Engin ve Dilan Polat çifti adliyeye sevk edildi Ankara'da binlerce parçalık tarihi eser operasyonu 81 ilde Çengel operasyonu: 216 gözaltı var İstanbul'da metrobüs durağında bomba paniği Fatih Tekke'nin yeni takımı belli oldu Putin'in ''Aleykümselam'' dediği anlar zirveye damga vurdu Gözaltına alınan Banu Parlak serbest bırakıldı Rehabilitasyon merkezinde facia: 32 ölü, 16 yaralı var