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  4. Yolcu otobüsünde dehşet! Yolcular içindeyken alev alev yandı

Yolcu otobüsünde dehşet! Yolcular içindeyken alev alev yandı

Silivri'de seyir halindeki otobüste yangın çıktı. Yangından hemen önce yolcuların tahliye edilirken, alev alev yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

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