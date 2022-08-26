Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu otobüsünde dehşet! Yolcular içindeyken alev alev yandı Yolcu otobüsünde dehşet! Yolcular içindeyken alev alev yandı 26 Ağustos 2022 Cuma Saat: 09:30 Silivri'de seyir halindeki otobüste yangın çıktı. Yangından hemen önce yolcuların tahliye edilirken, alev alev yanan otobüs kullanılamaz hale geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6308688337adf204bd626283" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında Gülşen tartışması! 2 isim birbirine girdi İbrahim Tatlıses'ten kaza sonrası tekerlekli sandalyeli konser Gülşen cezaevinde: ''Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var'' Akşener'in esnaf ziyaretinde gergin anlar Yediemin otoparkındaki aracını almaya gitti, hayatının şokunu yaşadı Gülşen gözaltına alındı İbrahim Tatlıses'ten kaza sonrası ilk görüntü! Hasta yatağında türkü söyledi 17 yaşında dünyayı tek başına uçan en genç pilot oldu Pakistanlı sığınmacıdan şoke eden tehdit: ''5 çocuk yapıyoruz, ülkenize el koyacağız!''