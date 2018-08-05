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  3. 05 Ağustos 2018 17:05

Yolcu otobüsünde feci kavga ! Defalarca yumruk attı

Sivas'ta özel halk otobüsünde engelli yolcu ile şoför arasında çıkan kavga kameralara yansıdı.

Bilgin Pro
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