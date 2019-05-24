Yolcu otobüsünden inip karşıya geçmeye çalışan kıza tır çarptı
24 Mayıs 2019 18:10
Yolcu otobüsünden inip karşıya geçmeye çalışan kıza tır çarptı
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yolcu otobüsünden inerek karşıya geçmeye çalışan genç kız, tırın çarpması sonucu yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak-Ankara karayolunda yolcu otobüsünden inen üniversite öğrencisi Serap Kaya’ya (19) karşıya geçmeye çalışırken bir tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle başından darbe alan genç kız, ambulansla önce Devrek Devlet Hastanesine, ardından da Çaycuma...