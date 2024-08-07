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Yolcu taşkınlık yapınca pilot polis talep etti

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferi yapan uçağın pilotu, bir yolcunun taşkınlık yapması nedeniyle havalimanına indiğinde polis talebinde bulundu. O anlar kule ile pilot arasındaki telsiz konuşmasına yansıdı.

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