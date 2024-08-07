Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu taşkınlık yapınca pilot polis talep etti Yolcu taşkınlık yapınca pilot polis talep etti 07 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 22:57 Güncelleme: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 22:57 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferi yapan uçağın pilotu, bir yolcunun taşkınlık yapması nedeniyle havalimanına indiğinde polis talebinde bulundu. O anlar kule ile pilot arasındaki telsiz konuşmasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b3d18f012b4978550e81d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hastane güvenliğinden gaziye yaka paça müdahale Azez'de kanlı saldırı: 9 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş el emeği göz nurları Dubai, Katar ve Tayland'a satılıyor Temel kazısında 2 bin yıllık bir tarih ortaya çıkarıldı AK Partili belediyenin sokak hayvanları çözümü sosyal medya oldu İstanbul'da kiracı şiddeti kamerada: 101 yaşındaki kadın ölümden döndü İstanbul'da korkunç kaza: İETT otobüsü binaya girdi, bina boşaltıldı, yaralılar var Elektronik atıkları altına dönüştürecek bir fabrika açıldı Aydın'da orman yangını: Yangın yerleşim yerine sıçradı