Yolcu taşkınlık yapınca pilot polis talep etti

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferi yapan uçağın pilotu, bir yolcunun taşkınlık yapması nedeniyle havalimanına indiğinde polis talebinde bulundu. O anlar kule ile pilot arasındaki telsiz konuşmasına yansıdı.

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