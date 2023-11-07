Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu teknesinde korku dolu anlar! Dümeni kilitlendi Yolcu teknesinde korku dolu anlar! Dümeni kilitlendi 07 Kasım 2023 Salı Saat: 15:25 İstanbul'da Adalar-Bostancı seferini yapan yolcu teknesinin dümeni kilitlendi. Teknedeki yolcular panik yaşarken, tekne halat yardımıyla iskeleye çekildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654a2cbe7834aa744a13ab13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Farah Zeynep Abdullah ''Bihter'' oldu, sosyal medya yıkıldı İzmir'in cennet sahilinde korkutan manzara: Yüzlercesi kıyıya vurdu 90 metre uzayan Bolu Dağı Tüneli yeniden açıldı İstanbul’da boksör gence intikam saldırısı kamerada Bu öyle bir haber ki, ''yaşasın insanlık ölmemiş'' diyeceksiniz! Spor salonunun çatısı çöktü: 3 ölü İstanbul'da taciz şüphelisine meydan dayağı kamerada İsrail, Gazze ve Lübnan’ı peş peşe vurdu Euro uçtu Bulgarlar ve Yunanlar Edirne'yi yine AVM'ye çevirdi