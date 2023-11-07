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Yolcu teknesinde korku dolu anlar! Dümeni kilitlendi

İstanbul'da Adalar-Bostancı seferini yapan yolcu teknesinin dümeni kilitlendi. Teknedeki yolcular panik yaşarken, tekne halat yardımıyla iskeleye çekildi.

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