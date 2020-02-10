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SURİYE'DE TÜRK ASKERİNE SALDIRI: 5 ŞEHİT, 5 YARALI
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  3. 10 Şubat 2020 15:05

Yolcu uçağı karıştı ! Koltuğa yatırıp yumrukladılar

Ukrayna'ya ait yolcu uçağında alkollü bir yolcu, diğer yolcuları rahatsız edince uçaktan indirilmek istendi. Alkollü adamın, yolcular tarafından darp edildiği anlar kameralara yansıdı.

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