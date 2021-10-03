Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu uçağı üst geçidin altına sıkıştı Yolcu uçağı üst geçidin altına sıkıştı 03 Ekim 2021 Pazar Saat: 23:55 Hindistan'da köprünün altında sıkışan yolcu uçağı bölge sakinlerinin merak konusu olurken, uçağın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak viral hale geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/615a18d11e08af4b8d50add3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında alışveriş yapan Erdoğan: Fiyatlar gayet uygun Hüseyin Baş: ''Emeklilik yaşı 55’e çekilmeli'' İstanbul'da köpeğe şiddet: İfadesi ortaya çıktıağlık çalışanının ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika Haberler Mansur Yavaş konsere gitti, salon yıkıldı Yeni Zigana Tüneli'nde kazı işlemlerinin yüzde 94'ü tamamlandı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüler sosyal medyada olay oldu Bülent Ersoy ile programına son verilen Mustafa Keser: ''Olay yaracak açıklamalar yapacağım'' O ülkede kasırga paniği: 2 gün tatil ilan edildi MHP’lilerin midibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var