  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yolcu uçağına bomba ihbarı! Trabzon'a acil iniş yaptı

Yolcu uçağına bomba ihbarı! Trabzon'a acil iniş yaptı

Kuveyt'ten havalanan bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Uçak, Trabzon'a acil iniş yaparken havalimanı geçici olarak uçuşa kapatıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Erdoğan'ın eski yol arkadaşından Erdoğan için olay iddia
İstanbul'da bir ATM saldırısı daha
''Covid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi''
Geçinemeyen vatandaşlar faturalarını yaktı
Hakemi tekmelemişti... ''Cinayete teşebbüsten'' yargılanacak
CHP'li Özkan, Erdoğan'ı kendi sözleriyle eleştirdi
Netflix yapımı Squid Game kavgası sokağı karıştırdı
Trafik kazası sonrası ''pes'' dedirten anlar
Yasemin Şefkatli'yi almaya davulla zurnayla gittiler