Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu uçağına bomba ihbarı! Trabzon'a acil iniş yaptı Yolcu uçağına bomba ihbarı! Trabzon'a acil iniş yaptı 07 Ekim 2021 Perşembe Saat: 13:45 Kuveyt'ten havalanan bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Uçak, Trabzon'a acil iniş yaparken havalimanı geçici olarak uçuşa kapatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/615ecfde0a1df165d85570f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın eski yol arkadaşından Erdoğan için olay iddia İstanbul'da bir ATM saldırısı daha ''Covid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi'' Geçinemeyen vatandaşlar faturalarını yaktı Hakemi tekmelemişti... ''Cinayete teşebbüsten'' yargılanacak CHP'li Özkan, Erdoğan'ı kendi sözleriyle eleştirdi Netflix yapımı Squid Game kavgası sokağı karıştırdı Trafik kazası sonrası ''pes'' dedirten anlar Yasemin Şefkatli'yi almaya davulla zurnayla gittiler