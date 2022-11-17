Yolcu uçağında akıl almaz tartışma! Küfürler havada uçuştu

Uluslararası bir uçuş firmasının gerçekleştirdiği yurtdışı uçuşu sırasında ayakkabılarını çıkaran bir yolcu uçuş görevlilerinin kendisini uyarması sonrasında adeta çılgına dönüp uçağı birbirine kattı.

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