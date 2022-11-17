Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu uçağında akıl almaz tartışma! Küfürler havada uçuştu Yolcu uçağında akıl almaz tartışma! Küfürler havada uçuştu 17 Kasım 2022 Perşembe Saat: 10:40 Uluslararası bir uçuş firmasının gerçekleştirdiği yurtdışı uçuşu sırasında ayakkabılarını çıkaran bir yolcu uçuş görevlilerinin kendisini uyarması sonrasında adeta çılgına dönüp uçağı birbirine kattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6375e5724f72a62f80423d63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Skandallar kraliçesinden ''duşta cinsel ilişki'' teklifi Acil serviste ilginç anlar! Gören dönüp bir daha baktı PKK'dan kaçan genç kızdan korkunç itiraflar Korkunç olay kamerada! Telefonla konuşurken ''yerin dibine'' indi TRT ekranlarında skandal ifade! Tepkiler çığ gibi Prof. Dr. Ersan Şen'den AK Parti - HDP yakınlaşması için canlı yayına damgasını vuran sözler Ümit Özdağ'dan şoke eden ''suikast'' iddiası Tarkan'ın yeni şarkısından ilk paylaşım Gideceği durağı soran yolcu ile şoför arasında tartışma: Cehennemin dibine gidin