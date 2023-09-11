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  4. Yolcu uçağında büyük panik! Alevler yükseldi, yolcular tahliye edildi

Yolcu uçağında büyük panik! Alevler yükseldi, yolcular tahliye edildi

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Çin devlet havayolu şirketi Air China'ya ait "CA403" sefer sayılı uçağın motorlarından birinin alev almasının ardından Singapur'a iniş yapan uçaktaki yolcular tahliye edildi.

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