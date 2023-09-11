Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu uçağında büyük panik! Alevler yükseldi, yolcular tahliye edildi Yolcu uçağında büyük panik! Alevler yükseldi, yolcular tahliye edildi 11 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 14:45 Güncelleme: 11 Eylül 2023 Pazartesi 14:45 Çin devlet havayolu şirketi Air China'ya ait "CA403" sefer sayılı uçağın motorlarından birinin alev almasının ardından Singapur'a iniş yapan uçaktaki yolcular tahliye edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64fefdd7b83f176e4b27b9b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafikte kadın şiddeti: Önce tartıştı ardından da aracının önünde sürükledi İstanbul çevreyolunda başı boş atlar trafiği birbirine kattı Bir ilimizde hava sıcaklığı 0'ın altına düştü, camları buz tuttu Perseid'in ''ateş topu'', İzmir'de böyle görüntülendi Kaçak göçmenlerden plaja sabah karşı botla çıktı Türkiye'nin ağaçta yetişen ''yeşil altının'' hasadı başladı 50 kilometrelik nefes kesen kovalamaca! Polisi bezdirdi! İstanbul'da okul trafiği erken başladı İstanbul'da orman yangını