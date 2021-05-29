Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu uçağında ''davetsiz misafir'' paniği Yolcu uçağında ''davetsiz misafir'' paniği 29 Mayıs 2021 Cumartesi Saat: 17:01 Hindistan Havayolları'na ait yolcu uçağında uçuş sırasında fark edilen yarasa paniğe yol açtı. Kalkıştan 30 dakika sonra geri dönmek zorunda kalan uçakta yaşananlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b2492b06be125da75212f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu'ndan ''Süleyman Soylu'' sorusuna yanıt: Değeri o kadar Ünlü oyuncu İlker Aksum otomobiliyle takla attı Aygün Aydın yataktan Hakan Sabancı'ya seslendi: Keşke burada olsaydın Erdoğan'ın gözü önünde oldu! Atatürk'e lanet okudu Marmara Denizi'nde korkunç manzara Marmara Denizi'nde korkunç manzara - 2 Yer: İstanbul... Sokakları ''mavi su'' bastı, köpekler telef oldu Nesli tehlike altındaki canlı İstanbul'da ortaya çıktı Köprüden intihar edecekti, vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı