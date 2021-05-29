  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yolcu uçağında ''davetsiz misafir'' paniği

Yolcu uçağında ''davetsiz misafir'' paniği

Hindistan Havayolları'na ait yolcu uçağında uçuş sırasında fark edilen yarasa paniğe yol açtı. Kalkıştan 30 dakika sonra geri dönmek zorunda kalan uçakta yaşananlar kameraya yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kılıçdaroğlu'ndan ''Süleyman Soylu'' sorusuna yanıt: Değeri o kadar
Ünlü oyuncu İlker Aksum otomobiliyle takla attı
Aygün Aydın yataktan Hakan Sabancı'ya seslendi: Keşke burada olsaydın
Erdoğan'ın gözü önünde oldu! Atatürk'e lanet okudu
Marmara Denizi'nde korkunç manzara
Marmara Denizi'nde korkunç manzara - 2
Yer: İstanbul... Sokakları ''mavi su'' bastı, köpekler telef oldu
Nesli tehlike altındaki canlı İstanbul'da ortaya çıktı
Köprüden intihar edecekti, vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı