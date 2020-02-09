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  3. 09 Şubat 2020 18:25

Yolcu uçağında dehşet anlar ! Saniye saniye telefona kaydetti

Rusya'da 94 kişiyi taşıyan yolcu uçağı iniş sırasında piste tutunamayınca, uçağın kuyruk kısmı piste çarptı.

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