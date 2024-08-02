Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu uçağında korku dolu anlar: İniş takımları açılmadı Yolcu uçağında korku dolu anlar: İniş takımları açılmadı 02 Ağustos 2024 Cuma Saat: 16:52 Güncelleme: 02 Ağustos 2024 Cuma 16:52 Trabzon-Bursa seferini yapan Ajet uçağının Bursa Havalimanı'na iniş yaptığı sırada iniş takımları açılmadı. Uçağın pilotu İstanbul Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ace48d21857d6bae04d0b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 6 yaşındaki çocuğa baba ve babaanne işkencesi Ayasofya'da binlerce kişi Haniye için saf tuttu Eli silahlı şehir magandası 14 aylık bir bebeği vurdu Türkiye'nin yeni gururu Bayraktar KALKAN DİHA'dan bir başarı daha Yangına müdahale eden itfaiye personeli uçurumdan düştü 12 terörist daha etkisiz hale getirildi 26 ilde DEAŞ operasyonu: 99 zanlı yakalandı İstanbul'da 3 yaşındaki çocuğun ölüm adımları herkesin yüreklerini ağızlara getirdi Esenyurt'ta korkunç cinayet: Ölen 14, öldüren 15 yaşında...