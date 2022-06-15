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  4. Yolcu uçağında panik anları: Havadaki uçağı su bastı

Yolcu uçağında panik anları: Havadaki uçağı su bastı

İngiliz havayolu şirketi British Airways'e ait yolcu uçağında hiç kimsenin beklemediği bir olay yaşandı.

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