Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu uçağında panik anları: Havadaki uçağı su bastı Yolcu uçağında panik anları: Havadaki uçağı su bastı 15 Haziran 2022 Çarşamba Saat: 20:00 İngiliz havayolu şirketi British Airways'e ait yolcu uçağında hiç kimsenin beklemediği bir olay yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62aa102fccbf8912107e5153" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yılan balığı ile balıkçılın nefes kesen kapışması kamerada Yavaş'ın altyapıyla ilgili 2019 yılındaki konuşması yeniden gündem oldu Ethem Sancak: ''Beşiktaş TMSF'ye düşerse satın alırım'' İki kız kardeş eli bıçaklı Suriyeli tacizciyi böyle ifşa etti İstanbul'da iş adamının şüpheli ölümü: 'Ölümümden Bahar sorumludur' notu bıraktı Erdoğan'dan Türkiye Hava Yolları'ndan geri adım Taksici, kadın yolcuya yumruk attı! Skandal görüntüler Erdoğan müjdeyi verdi: Öğrenci affı geliyor! ''AK Parti'nin kalesi'' diye bilinen ilimizden yürek yakan manzara