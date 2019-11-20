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  3. 20 Kasım 2019 00:55

Yolcu uçağında panik! Kabin dumanlar altında kaldı

İspanya’nın Madrid kentinden, ABD’nin New York kentine sefer yapmak üzere pistte bekleyen yolcu uçağının içi, kalkıştan önce dumanla dolunca uçuş iptal edildi.

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