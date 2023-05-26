Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu uçağında panik: Metrelerce yüksekte kapısı açıldı Yolcu uçağında panik: Metrelerce yüksekte kapısı açıldı 26 Mayıs 2023 Cuma Saat: 11:00 Güncelleme: 26 Mayıs 2023 Cuma 11:00 Güney Kore’de 194 kişiyi taşıyan yolcu uçağının kapısının aniden açılmasıyla büyük korku yaşandı, bazı yolcular nefes darlığı yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6470671db86ae677ad7574b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Geçen yıl çöle dönmüştü! Son hali yüreklere su serpti TEM'de 7 araç birbirine girdi Çocuk tacizcisini linçten polis kurtardı! İstanbul'da yine açık damper kazası! Faciadan dönüldü Restoran çalışanları müşterilere kurşun yağdırdı CNN Türk ''Erdoğan'ın koltuğunu'' canlı yayına çıkardı Üniversite hastanesinde yoğun bakımda cinsel istismar rezaleti İmamoğlu: ''HÜDAPAR için 2'nci tur var diye milletvekilliği yemini ertelendi'' Gece yarısı korkunç olay! Çığlıklar tüm mahallede çınladı