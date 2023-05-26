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  4. Yolcu uçağında panik: Metrelerce yüksekte kapısı açıldı

Yolcu uçağında panik: Metrelerce yüksekte kapısı açıldı

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Güney Kore’de 194 kişiyi taşıyan yolcu uçağının kapısının aniden açılmasıyla büyük korku yaşandı, bazı yolcular nefes darlığı yaşadı.

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