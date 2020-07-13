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  3. 13 Temmuz 2020 16:20

Yolcu uçağında türbülans paniği kamerada

Suudi Arabistan’dan Hindistan’a sefer yapan yolcu uçağı türbülansa girdi. O sırada yolcu kameralarına yansıyan görüntülerde, uçaktakilerin panik yaşadığı görülürken, çığlık atanlar ve ağlayanların olduğu da duyuldu.

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