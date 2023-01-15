Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcu uçağının düştüğü an kamerada! 68 kişi öldü! Yolcu uçağının düştüğü an kamerada! 68 kişi öldü! 15 Ocak 2023 Pazar Saat: 22:25 Nepal'de meydana gelen ve 68 kişinin ölümüyle sonuçlanan korkunç uçak kazası sırasında uçakta bulunan bir yolcunun, uçak düşmeden önce sosyal medya hesabından açtığı canlı yayın ile uçağın düştüğü anı anbean kayıt altına aldığı iddia edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c4532091f5c456c573a363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çılgın Türkler iş başında: Alev çıkartan bir ejderhamız oldu! Usta sanatçı Müjdat Gezen sahnelere veda etti Akşener ''İmamoğlu ayrıntılı'' seçim videosunu yayınladı Tuğçe'nin katilinin görüntüleri ortaya çıktı! Büfede nöbet geçirmiş! PKK'ya ''Pençe'' darbesi! Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı Şehir hastanesi şantiyesinde yangın paniği Bahçeli, ''Geri sayım başladı'' deyip seçim tarihini işaret etti İstanbul'da pompalı tüfekle dehşet saçtılar! Sokak savaş alanına döndü Kastabala Kuş Cenneti, cehenneme döndü