Yolcu uçağının düştüğü an kamerada! 68 kişi öldü!

Nepal'de meydana gelen ve 68 kişinin ölümüyle sonuçlanan korkunç uçak kazası sırasında uçakta bulunan bir yolcunun, uçak düşmeden önce sosyal medya hesabından açtığı canlı yayın ile uçağın düştüğü anı anbean kayıt altına aldığı iddia edildi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c4532091f5c456c573a363" allowfullscreen></iframe>