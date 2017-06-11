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  3. 11 Haziran 2017 13:15

Yolcu yüzünden tartışıp yolu kapattılar!

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde rakip minibüs kooperatiflerinin üyeleri arasında çıkan yolcu tartışması, yol kesmeye kadar gitti.

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