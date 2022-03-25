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  4. Yolcular için korkun anlar: Seyir halindeki İETT otobüsünde şoföre saldırdılar

Yolcular için korkun anlar: Seyir halindeki İETT otobüsünde şoföre saldırdılar

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