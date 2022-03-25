Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolcular için korkun anlar: Seyir halindeki İETT otobüsünde şoföre saldırdılar Yolcular için korkun anlar: Seyir halindeki İETT otobüsünde şoföre saldırdılar 25 Mart 2022 Cuma Saat: 18:15 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/623ddc896d694d0f324ee463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İETT otobüsünde dehşet! Seyir halinde şoföre saldırdı Görüntüler ortaya çıktı: ABD'li askerler Ukrayna ordusu saflarında savaştı Putin'in sağ kolu ortaya çıktı ama şüpheler bitmedi! Görüntüler eski mi? Tokat'ın yeni havalimanına ilk yolcu uçağı indi Gülşen'den yine cesur seçim! Kalça dekolteli kıyafetiyle sınırları zorladı Markette akıl almaz görüntü! Çaldığı atla geldi, ''Lamborghini verseler vermem'' dedi Kuzey Kore kıtalararası balistik füze denediğini doğruladı Suriyeli'nin iç çamaşırından ''çıkanlar'' şoke etti; tutuklandı Amerikalı askerler Ukrayna'da! Savaşırken görüntülendiler