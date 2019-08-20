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  3. 20 Ağustos 2019 15:53

Yolcuları rehin alan saldırganı keskin nişancı vurdu

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yolcu otobüsündeki silahlı bir kişi, 32 yolcuyu rehin aldı. Saldırgan, keskin nişancı tarafından etkisiz hale getirildi.

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